Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag um 17:40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Schützenstraße. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Konstanz war von der Essener Straße aus nach links in die Schützenstraße abgebogen. Kurz hinter der Einmündung fuhr sie auf das Auto eines 34-Jährigen aus Bulgarien auf. Sowohl er, als auch sein 30-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden.

