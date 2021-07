Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Seniorin bleibt beim Aussteigen hängen und stürzt

Recklinghausen (ots)

Gegen halb elf des heutigen Tages stieg eine 84-jährige Beifahrerin aus dem an der Erler Straße geparkten Auto aus, als der 87-jährige Fahrer des Wagens plötzlich rückwärts setzte. Er wollte in eine freie Parklücke einparken. Sie blieb mit dem rechten Bein im Fahrzeug hängen und stürzte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Beteiligte kommen aus Dorsten. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Ob sich die Dame bei dem Unfall leicht oder schwer verletzte, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

