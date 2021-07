Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf der B235

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Habinghorster Straße (B235) in Richtung A 42. Vor ihm fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Herne in die gleiche Richtung. Als der Autofahrer seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verlangsamen musste, fuhr ihm der Motorradfahrer auf. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

