POL-RE: Marl/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf einem Baustellengelände In der Welheimer Mark brachen in der NAcht zu Donnerstag drei bislang unbekannte Tatverdächtige drei Baucontainer auf. Ein Zeuge bemerkte die Männer gegen Mitternacht. Bei Erblicken des Zeugen flüchteten sie in Richtung Süden. Eine nähere Beschreibung der Männer ist nicht möglich. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

An der Prosperstraße brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte ein. Sie warfen ein Dachgeschossfenster ein und betraten den Dachboden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts und flüchteten vom Tatort. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen.

Marl:

Am Donnerstag drangen Unbekannte, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.50 Uhr, in eine Wohnung an der Max-Reger-Straße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit Schmuck, Parfüm und einem Tresor.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 zu melden.

