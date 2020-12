Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuberischer Diebstahl in Apotheke: Polizei erbittet Zeugenhinweise

KasselKassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf ungewöhnliche Beute hatte es ein dreister Dieb am gestrigen Dienstagmorgen in einer Apotheke in der Kasseler Kurfürstenstraße abgesehen. Der bislang unbekannte Täter nahm in dem Verkaufsraum kurzerhand mehrere Blutdruckmessgeräte und Fieberthermometer an sich. Bei seiner anschließenden Flucht aus der Apotheke griff er eine nachgeeilte Mitarbeiterin an, um mit der Beute zu entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Dieb durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem räuberischen Diebstahl gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Diebstahl gegen 11:30 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit beobachtete die Verkäuferin den Mann, der die Geräte aus dem Regal nahm und anschließend aus der Apotheke ging, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin eilte nach draußen, wo der Täter gerade die Beute auf den Gepäckträger eines Fahrrads lud. Als sie ihn auf den Diebstahl ansprach und die gestohlenen Geräte an sich nehmen wollte, riss er sie der Frau aus der Hand und schubste sie weg. Mit seiner Beute rannte er anschließend in Richtung Scheidemannplatz, wo sich seine Spur verliert. Das silberfarbene Damenrad ließ der Dieb zurück. Die Mitarbeiterin der Apotheke blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen und sehr dünnen Mann mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose trug. Die Bekleidung des Mannes war auffällig verdreckt.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

