Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit Auto über Verkehrsinsel gefahren und dabei ein Rad abgerissen (25.03.2021)

Konstanz (ots)

Ein teils abgerissenes Vorderrad und weitere Beschädigungen an einem Renault Clio sind die Folgen eines Unfalls, den eine junge Frau am Donnerstagnachmittag auf der Schwaketenstraße in Wollmatingen verursacht hat. Die 26 Jahre junge Frau war gegen 15.20 Uhr mit einem Renault Clio auf der Schwaketenstraße unterwegs. Vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit schanzte die Frau mit dem Clio im Bereich der Abzweigung Gabelsbergstraße über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde an der rechten Seite des Autos das vordere Rad fast vollständig abgerissen. Auch das hintere Rad wurde beschädigt. Die junge Frau hatte Glück und blieb unverletzt. An dem schon älteren Clio entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell