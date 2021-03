Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Polo-Fahrer prallt gegen abgestellten Autoanhänger (26.03.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich geblendet durch die noch tiefstehende Morgensonne ist ein 48-jähriger Fahrer eines VW Polos am Freitagmorgen auf der Max-Maddalena-Straße in der Singener Nordstadt gegen einen dort abgestellten Autoanhänger gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger in ein angrenzendes Grundstück geschoben, wobei Zaunelemente und ein Zierstein des Grundstücks auch noch beschädigt wurden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell