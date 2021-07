Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: E-Bike-Fahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Ewaldstraße verletzte sich ein 54-jähriger Dattelner am Sonntag, gegen 20 Uhr, schwer. Er fuhr mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg der Ewaldstraße in Richtung Verbandsstraße. Kurz nach dem Steinrapener Weg kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrszeichen sowie dort stehenden Mülltonen, bevor er einige Meter weiter zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das E-Bike war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell