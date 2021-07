Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kollision zweier Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich, gegen 19 Uhr, ein Verkehrsunfall im Eimündungsbereich Wiesengrund/Birkenweg. Eine 77-Jährige Bottroperin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Wiesengrund in Richtung Andresen Strang. Zeitgleich fuhr ein 5-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop auf dem Birkenweg in Richtung Wiesengrund. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. Dabei kam die 77-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Sachschäden vor.

