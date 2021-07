Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geräte aus Bildungswerkstatt gestohlen

Höxter (ots)

In eine Bildungseinrichtung an der Boffzener Straße in Höxter sind bislang unbekannte Täter eingebrochen. In Zeitraum zwischen Mittwoch, 7. Juli, nach 16 Uhr bis Donnerstag, 8. Juli, 7.45 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Seminarraum.

Dort entwendeten sie Werkzeuge, Geräte sowie eine Kiste mit weiteren Gegenständen in einem Gesamtwert im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

