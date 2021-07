Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter schießt in die Luft

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, näherte sich ein unbekannter Mann, in Begleitung von zwei weiteren Unbekannten, einem Ladenlokal an der Bahnhofstraße im Stadtteil Sinsen. Vor dem Ladenlokal stand eine Personengruppe. Der Unbekannte schoss in Höhe der Gruppe mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung: 1,80m groß, kurze dunkelblonde Haare, Jeanshose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell