Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Nachtrag zur Unfallmeldung von Sonntag - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht ohne Verletzte sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Am Freitag ereignete sich, gegen 21:15 Uhr, ein Unfall auf der Hullerner Straße, etwa in Höhe des Hotels Seehof. Verursacher soll ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Autos sein.

Pressemeldung vom Wochenende:

Am 09.07.2021 gegen 21:15 ereignete sich in Haltern am See eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei überholte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen 57 jährigen Motorradfahrer aus Essen. Der unbekannte Pkw-Führer scherte eng vor dem Motorradfahrer ein, sodass dieser ausweichen musste. Dabei stieß er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und kam zu Fall. Der 57 jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

