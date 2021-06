Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim und Meckesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Tierarztpraxen geraten in den Fokus unbekannter Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim und Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Eine Tierarztpraxis in Sinsheim, in der Kurpfalzstraße, wurde in der Zeit zwischen Montag, 23.30 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr Ziel eines oder mehrerer bislang unbekannter Einbrecher. Indem er oder sie ein Fenster des Eingangsbereiches im 1. Obergeschoß mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelten und dadurch ein zweites Fenster entriegeln konnten, gelangten sie in den Wartebereich der Praxisräume. Sie wuchteten zwei Kassen am Anmelde-Tresen auf und entwendeten das darin befindliche Scheingeld. Außerdem ließen sie eine Spardose vom Tresen mitgehen. Über den Gesamtwert des Diebesgutes bzw. den entstandenen Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem oder den unbekannten Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden.

Auch in Meckesheim verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen unberechtigt Zugang zu einer Tierarztpraxis in der Zuzenhäuser Straße. In der Zeit zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 09:00 Uhr gelangten sie zuerst in das Wartezimmer im Erdgeschoß der Praxis, indem sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Fenster aufhebelten. Anschließend stiegen sie auf die gleiche Weise durch ein zweites Fenster in das danebenliegende Behandlungszimmer ein. Über den entstandenen Schaden ist bislang nichts bekannt. Ob der oder die Unbekannten etwas entwendeten, muss noch überprüft werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben kann, wendet sich bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336,

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten besteht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell