Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: 18-Jähriger beschädigt geparktes Auto - weitere Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Dienstagnacht beschädigte ein 18-jähriger Mann im Stadtteil Handschuhsheim ein geparktes Auto. Kurz vor Mitternacht beobachtete ein Zeuge in der Zeppelinstraße den 18-Jährigen, der offenbar mit seiner weiblichen Begleitung in Streit geraten war und anschließend gegen einen in der Zeppelinstraße abgestellten Seat trat. Dabei wurden der linke Außenspiegel und die Fahrertür des Fahrzeugs beschädigt.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife wenig später noch in Tatortnähe den 18-Jährigen und seine Begleiterin antreffen und festnehmen. Beide wurden zunächst zum Polizeirevier Heidelberg-Nord gebracht. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Da die Begleiterin des 18-Jährigen erst 15 Jahre alt war, wurde sie zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut der Betreuer der Jugendeinrichtung, in der die Jugendliche untergebracht ist, übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell