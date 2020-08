Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ausgewichen und gegen Auto geprallt

Raesfeld (ots)

Kollidiert ist am Dienstag in Raesfeld die Fahrerin eines Krankenfahrstuhls mit einem parkenden Wagen. Die 80-jährige Raesfelderin hatte sich gegen 15.30 Uhr an einem Verbrauchermarkt an der Leinenweberstraße befunden. Als sie vom Eingang auf den Gehweg fuhr, musste sie einem Fahrrad ausweichen - ein Kind war damit aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Weseler Straße unterwegs. Die Radfahrerin habe angehalten und mitgeteilt, dass sie 13 Jahre alt sei und sich auf dem Weg zum Zahnarzt befinde - im Anschluss entfernte sie sich. Die Polizei bittet die unbekannte Radfahrerin, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

