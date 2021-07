Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.07.2021

Goslar (ots)

Fahrzeug mehrfach beschädigt.

In der Zeit von Freitag, 25.06.21, 16.00 Uhr, bis Montag, 28.06.21, 06.00 Uhr, durchstachen bislang unbekannte Täter mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand den hinteren rechten Reifen eines auf dem Parkplatz eines Möbel-Einzelhandelsunternehmens in der Liebigstrasse abgestellten Firmenfahrzeugs Citroen Berlingo mit GS-Kennzeichen. Bei dieser Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 30.06.21, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.07.21, 06.00 Uhr, wurde dieses auf dem o.a. Parkplatz abgestellte Firmenfahrzeug erneut beschädigt. Dieses Mal brachen bislang unbekannte Täter die beiden Frontscheibenwischer und die Dachantenne ab, so dass durch die dadurch freigelegte Öffnung Regenwasser in den Innenraum gelangen konnte. Bei dieser Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Beschuldigter ermittelt.

Goslar. Am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, kam es in der Wachtelpforte/Ecke Stadtgarten zu einem Vorfall, bei sich ein in seinem Fahrzeug, einem schwarzen Ford Ranger, sitzender Mann entblößte und einer jungen Frau zeigte. Im Rahmen der dazu geführten Ermittlungen konnte der Beschuldigte ermittelt werden, es handelt sich dabei um einen 32-Jährigen aus Norddeutschland. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren, die Ermittlungen dazu dauern an.

Kellerraum aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitag, 25.06.21, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.07.21, 09.48 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Entfernen des Vorhängeschlosses in einen in einem Mehrparteienwohnhaus in der Virchowstrasse gelegenen Kellerraum ein. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

