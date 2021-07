Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft:

Im Zeitraum von Dienstag, den 29.06.2021, 14.00 Uhr bis zur Feststellung am Mittwoch, den 30.06.2021, 07:15 Uhr, wollte/n ein oder bislang unbekannte/r Täter in ein Einzelhandelsgeschäft in der unteren Herzog-Wilhelm-Straße einbrechen. Den Spuren nach wurde dazu ein Werkzeug genutzt, um die Eingangstür zum Geschäft gewaltsam aufzumachen. Doch ist es bei dem Versuch geblieben und der oder die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell