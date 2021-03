Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Mannheim-Seckenheim (ots)

Weil er sich am Samstag gegen 16:30 Uhr in der Öffentlichkeit in unsittlicher Weise entblößt hatte, nahm die Polizei einen 34-jährigen Mann fest. Am Fahrradweg in der Kehler Straße nahm eine Personengruppe von Erwachsenen und Kindern einen Mann wahr, der erst uriniert und anschließend für alle sichtbar an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert hatte. Von einer Frau auf sein Verhalten angesprochen, flüchtete der Unbekannte. Die sofort verständigte Polizei nahm den Verdächtigen, der augenscheinlich alkoholisiert war, kurze Zeit später fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung eines Atemalkoholwertes von 1,5 Promille wurde er wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat in Mannheim prüft nun, ob sich der 35-Jährige nicht nur wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, sondern auch wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar gemacht hat.

