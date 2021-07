Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl:

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter drangen in eine Praxis am Alten Kirchplatz ein. Sie schlugen ein Fenster ein und betraten das Objekt. Mitsamt einer Geldkassette flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr.

Dorsten:

An der Dimker Allee warfen Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Fensterscheibe eines Casinos ein, betraten das Objekt und brachen Spielautomaten auf. Sie entnahmen Bargeld und verließen den Tatort unerkannt in unbekannte Richtung.

Marl:

In der Zeit von Freitag (11.30 Uhr) bis Samstag (10.20 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Praxis auf der Carl-Duisberg-Straße ein und entwendeten einen Tresor. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Bottrop:

Unbekannt hebelten sie Glasschiebeeingangstür einer Fabrik an der Scharnhölzstraße auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Im Inneren versuchten sie mehrere Spinde und zwei Getränkeautomaten aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen den Tatort ohne Beute. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag und Sonntagabend.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

