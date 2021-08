Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Skoda auf Discounter-Parkplatz beschädigt

Trossingen (ots)

Ein blauer Skoda-Kombi ist auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In Grubäcker" beschädigt worden. Im Bereich der Türen auf der Beifahrerseite stellte der Besitzer am Montag mehrere Kratzer fest, die am vergangenen Freitag, als er das Auto dort parkte, noch nicht vorhanden waren. Wie und von wem der Schaden verursacht wurde, ist noch völlig unklar. Die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, geht von mehreren Hundert Euro Schaden im Lack der Karosserie aus.

