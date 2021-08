Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizeikontrolle mit Folgen

Schwenningen (ots)

Gleich mit mehreren Anzeigen muss eine junge Frau rechnen, die am Mittwochmorgen kurz vor fünf Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Rottweiler Straße von einer Polizeistreife kontrolliert worden ist. Als die 21-Jährige mit ihrem 34-jährigen Begleiter auf den Parkplatz einbog, verlangten die Beamten zunächst Ausweis und Führerschein. Letzteren konnte die Frau nicht vorzeigen, weshalb die Angaben zu Person und Fahrzeug genauer überprüft wurden. Hierbei stellte sich heraus, dass die Audi-Fahrerin überhaupt keine Fahrerlaubnis hat und das Auto auch nicht versichert war. Zudem waren gestohlene Autonummern an dem Auto angebracht. Nachdem sie auf die Polizeiwache gebracht wurde, fanden die Beamten bei ihr auch noch eine geringe Menge Marihuana. Die junge Frau, die bisher der Polizei nicht bekannt war, wurde nach der Kontrolle wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Auto wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell