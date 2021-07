Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - geparkten Pkw touchiert

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Parken vor einer Arztpraxis in der Ziegelbrennerstr. einen dort geparkten Golf eines Sarstedters. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Als Unfallzeit wird Dienstag, zwischen 09:50 Uhr- 13.40 Uhr vermutet. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Pkw oder Fahrer geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

