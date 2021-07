Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer

Hildesheim (ots)

Borsum (Sti). Am 19.07.2021, gegen 14.55 Uhr ist es in der Martinstraße in Borsum zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 26jährige Rautenberger mit seinem Fahrrad die Martinstraße. Hierbei hat er offensichtlich einen Heuschwader, der an einem Traktor befestigt war, übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Bei dem Zusammenstoß bohrten sich zwei Metallteile des Heuschwaders in den Oberschenkel des Fahrradfahrers. Auf Grund dieser Verletzung musste der 26jährige mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. Sowohl das Fahrrad als auch der Heuschwader wurden durch den Verkehrsunfall nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell