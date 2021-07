Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

In der Zeit vom 17.07.2021 circa 10:00 Uhr bis zum heutigen Tag ungefähr 10:00 Uhr wurde im Wendehammer der Ostertorstraße der ordnungsgemäß geparkte Audi einer 42-jährigen Sarstedterin beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den hinteren linken Kotflügel des Audi und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung oder seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05066-985-0

