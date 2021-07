Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung in Alfeld

Warzen

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 19.07.2021 wird in der Mittagszeit im Alfelder Ortsteil Warzen auf der Wardostraße die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung überwacht. Aktuell ist die Straße Teil der Umleitungsstrecke, die anlässlich der B 3 Sanierung eingerichtet ist. Die derzeit geltenden 30 km/h werden nicht von allen Verkehrsteilnehmern eingehalten. Innerhalb einer Stunde werden 8 Verstöße festgestellt. Gegen 4 Fahrzeugführer werden Anzeigen gefertigt. Diese waren nahezu doppelt so schnell unterwegs wie derzeit zulässig. Bei den anderen 4 Fahrern ist es bei einem Verwarngeld geblieben.

