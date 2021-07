Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an der Reuberghütte in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - In der Nacht vom 16. Auf den 17.07.2021 haben bislang unbekannte Täter Schäden an der Reuberghütte verursacht. Eine an der Hüttenwand verschraubte Sitzbank wird abgerissen und offensichtlich komplett verbrannt. Bei einer weiteren Sitzbank misslingt der Versuch, diese abzureißen. Die Hüttenwand wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Ein Wegweiserschild wird darüber hinaus herausgerissen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

