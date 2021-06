Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Joignystraße (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es bereits am 22.06.2021, in der Zeit von ca. 08:00 h - 15:00 h, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Unfallverursacher beschädigte bei einem Rangiermanöver mit seinem Fahrzeug den Zaun des Grundstücks, Joignystraße 24 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell