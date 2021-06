Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 23.06.21, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, wurde ein weißer Renault Kastenwagen beschädigt, der auf dem Parkplatz am Apollinarisstadion in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler, parkte. Der PKW stand aus Richtung Berufsschule kommend in der zweiten Parkreihe, vorwärts eingeparkt. Die hintere rechte Fahrzeugseite wurde in der Abstellzeit vermutlich durch einen Anhänger (an LKW oder PKW) beim Rangieren oder Einparken beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Ahrweiler unter der 02641-9740 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell