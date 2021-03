Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Firmenwagen aufgebrochen

Bocholt (ots)

Aus drei Firmenwagen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt Werkzeug und Geräte gestohlen. Die Täter brachen drei Wagen auf, die auf einem Firmengelände an der Benzstraße standen. Im Einzelnen entwendeten die Diebe drei Motorsägen der Marke Stihl, einen Laubbläser der gleichen Marke, ein Stromaggregat des Herstellers Honda, einen Winkelschleifer (Bosch) und zwei Behälter mit Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

