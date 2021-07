Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand von zwei Müllsäcken in einem Mehrfamilienhaus in Elze

Hildesheim (ots)

(cze) Am 19.07.2021 um 21:15 Uhr kam es in Elze im Platenweg zu einer Rauchentwicklung aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Durch die eingesetzten Feuer- und Polizeikräfte konnten alle Bewohner des Hauses evakuiert werden. Ausschlaggebend für die Rauchentwicklung aus dem Keller waren zwei Müllsäcke, welche aus bisher ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Diese konnten durch die Feuerwehr aus dem Keller entfernt werden, so dass keine Personen verletzt worden. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachähnliche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten sich bei Polizei Elze unter der Telefonnummer 0506893030 zu melden.

