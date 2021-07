Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gasleitung wird bei Erdarbeiten beschädigt

Hildesheim (ots)

Groß Lobke (Sti). Am 19.07.2021, gegen 12.15 Uhr wurde eine Gasleitung in dem Königsweg in Groß Lobke beschädigt. Auf einem Privatgrundstück wurden Pflasterarbeiten durchgeführt, bei denen auch ein Minibagger zum Einsatz gekommen ist. Durch diesen Bagger wurde die Gasleitung beschädigt und das Gas konnte ausströmen. Für die Bewältigung des Einsatzes waren 25 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Algermissen, Lühnde, Groß Lobke und Ummeln vor Ort. Die beschädigte Gasleitung wurde durch Mitarbeiter der Avacon repariert. Außer dem auf dem Grundstück befindlichen Einfamilienhaus waren keine weiteren Haushalte von dem Vorfall betroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell