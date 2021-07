Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, qualmenden Stromkasten sorgt kurzfristig für Aufregung

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Steinstraße/Weberstraße(lü) Am 17.07.2021, gegen 18.15 Uhr, hat ein Stromkasten in der Nähe eines Obst-und Gemüsestandes in der Steinstraße kurzfristig angefangen zu qualmen. Dies sorgte bei den vielen Spaziergängern am Eingang zur Fußgängerzone kurzfristig für Aufregung. Eine Gefährdung bestand aber nicht, weil die Feuerwehr und ein Mitarbeiter vom zuständigen Versorgungsunternehmen die Lage schnell im Griff hatten. Zu größeren Sachschäden kam es in diesem Zusammenhang nicht. Grund dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

