Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeugen

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 15.07.21, 15.00 Uhr, bis Freitag, 16.07.2021, 07.00 Uhr, gehen bislang unbekannte Täter drei in der Alten Heerstraße abgestellte Kraftfahrzeuge an. Durch Einwirken auf die Fahrzeugschlösser werden die jeweiligen Laderäume der Fahrzeuge geöffnet und von den Ladeflächen wird Werkzeug entwendet. Geschädigt sind jeweils Firmen aus Hildesheim. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

