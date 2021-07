Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Str. 12, Parkplatz Lidl (lü) Am Samstag, 17.08.2021, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr, hatte ein 72-jähriger aus Giften seinen dunklen Pkw Dacia Logan auf dem Parkplatz vom Lidl Markt geparkt und war einkaufen gegangen. Sein Pkw war vorwärts, in der südlichen Parkreiche, dritter Parkplatz zur Voss-Str. hin, abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit der Fahrer eines anderen Fahrzeugs seinen Pkw an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt und sich dann entfernt hatte. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Tel.-Nr.: 05066/985-0

