Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Ruhestörungen an der Tonkuhle

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 17.07.2021, gegen 23.00 Uhr, beschwerten sich diverse Anwohner über erneuten ruhestörenden Lärm aus dem Bereich der Tonkuhle. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten etwa 200 Personen in Kleingruppen auf dem Areal rund um den See festgestellt werden. Die Personen wurden von der Polizei angesprochen und verließen daraufhin friedlich den Bereich.

