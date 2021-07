Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum 16.07.-18.07.2021

Hildesheim (ots)

(bru) Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer. Am Freitag gegen 16.10 Uhr fährt ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Sibbesse mit seinem Fahrzeug in Gronau, Steintorstraße, aus einer Grundstücksausfahrt rückwärts auf die Fahrbahn. Hierbei übersieht er einen 82-jährigen Fahrradfahrer aus Gronau, der aus der Straße "An der Zuckerfabrik" kommend die Steintorstraße überquert. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 17.07.2021, befährt eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Alfeld gegen 12.10 Uhr die Bethelner Landstraße in Gronau in Fahrtrichtung Betheln. In Höhe des dortigen Baumarktes muss sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Eime erkennt das Anhalten zu spät und fährt auf den anderen Pkw auf. Bei dem Unfall entsteht an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Diebstahl einer Handtasche

Eine 77-jährige Einwohnerin aus Elze hat am Freitag ihren Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Gronau, Bethelner Landstraße, abgestellt und ihre Handtasche im Kofferraum des Fahrzeugs abgelegt. Bislang unbekannte Täter entwenden aus dem unverschlossenen Kofferraum die Handtasche, in der sich neben Bargeld auch persönliche Papiere der Geschädigten befanden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Im Verlauf einer Personenkontrolle eines 18-jährigen Gronauers am Sonntag gegen 02.40 Uhr in Gronau, Steintorstraße, wird festgestellt, dass dieser zwei sogenannte Einhandmesser mitführt. Das unberechtigte Führen dieser Messer in der Öffentlichkeit stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Die Messer wurden beschlagnahmt, den Gronauer erwartet nun ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell