Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen, Küsterstraße (Neu) Am Montag, 19.07.2021. zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw BMW, in der Küsterstraße, am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Die Polizei Sarstedt sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Tel.-Nr.: 05066/985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell