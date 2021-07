Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum, Mahnhof NP-Parkplatz (fra) Am 19.07.2021 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen NP-Marktes der ordnungsgemäß geparkte Pkw einer Angestellten beschädigt. Vermutlich wurde der graue Audi vom einem anderen Besucher des Marktes beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher verließ im Anschluss an den Unfall die o.g. Örtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer Zeuge des Vorfalls war oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer: 05066-985-0

