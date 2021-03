Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sperrmüll in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Georg-Wesener-Straße in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet neben einem Wohnhaus gelagerter Sperrmüll in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das Gebäude über. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Meppen war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

