Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Handrup - Zeugen gesucht

Handrup (ots)

Am Dienstag zwischen 12.30 und 15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Kirche an der Hestruper Straße in Handrup. Dort brach er zwei Opferstöcke auf und beschädigte eine Tür, die zur Sakristei führt. Ob der Täter Beute machte, wird derzeit ermittelt. Der bisherige Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

