Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit mit Folgen

Becherbach (Pfalz) (ots)

Am späten Samstagabend kam es in Becherbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 43 und 30 Jahren. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Beteiligten bereits voneinander getrennt worden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei einem Beschuldigten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Zudem gaben Zeugen an, dass der Mann kurz zuvor mit einem PKW gefahren sei. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet. In diesem Zusammenhang wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

