Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - In Auto eingebrochen

Salzbergen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Täter am Nußbaumweg in Salzbergen in einen VW Passat ein. Sie entwendeten unter anderem eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

