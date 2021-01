Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand am Blumengeschäft

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter entzündete am Freitag (15. Januar), gegen 14.35 Uhr, einen Steckschwamm (für Blumengestecke) im Bereich des Wintergartens eines Blumengeschäftes an der Krefelder Straße. Der Brand konnte durch die Eigentümerin selbst gelöscht werden, bevor weiterer Schaden entstand. Der Unbekannte war zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank, hatte dunkle glatte Haare und trug einen Bart. Er war dunkel gekleidet und führte einen hellen Stoffbeutel bei sich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder den Täter kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

