Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Geilenkirchen (ots)

An der Bahnhofstraße bemerkten am Sonntag, 17. Januar, gegen 13.15 Uhr, aufmerksame Zeugen, dass an einem Gebäude, welches zu Lagerzwecken dient, ein Fenster offen stand. Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten das Gebäude, konnten aber noch nicht klären, ob etwas entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

