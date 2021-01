Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schloss der Hauseingangstür aufgebrochen

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am 16. Januar (Samstag), gegen 15.30 Uhr, stellte der Besitzer eines Hauses am Schroiffweg fest, das unbekannte Personen das Schloss der Hauseingangstür herausgebrochen hatten. Er hatte das Haus am Vortag gegen 17.30 Uhr verlassen. Ob die Täter auch ins Haus gelangten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell