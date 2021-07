Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht am Heimwerkermarkt

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 19.07.2021, zwischen 09:40 und 10:20 Uhr, wird auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarktes in der Hannoverschen Straße der Pkw eines 84-jährigen Alfelders beschädigt. Seinen Pkw der Marke Daimler Chrysler war dort in einer Parkbucht abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrt muss er Beschädigungen an der Fahrzeugfront feststellen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

