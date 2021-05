Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Ferienhäuschen abgebrannt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 07.15 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Ferienhäuschens in Todtnauberg mitgeteilt. Zunächst geriet wohl ein angebauter Schuppen, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Ferienhäuschens über und dieses wurde stark beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell