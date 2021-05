Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, bemerkten Bewohner in Haltingen, in der Lettengasse, dass Unbekannte versuchten in ihr Haus einzubrechen. Von den Unbekannten wurde die Hauseingangstür angegangen. Die Unbekannten gelangten nicht ins Haus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Tat könnte schon ein paar Tage vorher stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell