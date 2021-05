Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Einsatzlage auf dem Platz der Alten Synagoge in der Samstagnacht

Freiburg (ots)

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag, den 30.05.2021 kam es erneut zu Menschenansammlungen im Bereich des Platzes der Alten Synagoge in Freiburg. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten circa 300 - 500 Personen festgestellt werden, die sich dort aufhielten. Die Stimmung war zunächst friedlich, entwickelte sich im Laufe des Abends aber gegenteilig. Es kam zu verschiedenen Streitigkeiten und Körperverletzungen, wobei vereinzelt auch Personen in Gewahrsam genommen oder vorläufig festgenommen werden mussten.

Bei vielen der Beteiligten war eine erhebliche Alkoholisierung feststellbar. Nach Mitternacht wurde noch lautstark Musik abgespielt, so dass u.a. nach mehrfacher Aufforderung die Musikbox eines 31-Jährigen beschlagnahmt werden musste. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wurden in der Nacht auf Sonntag diverse Taschendiebstähle gemeldet, die sich auf dem Platz der Alten Synagoge zutrugen wie beispielsweise der Diebstahl eines Geldbeutels mitsamt eines dreistelligen Bargeldbetrages und dem Handy eines 31jährigen Geschädigten. Einem 17-Jährigem wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen, wobei er die Herausgabe seiner Personalien verweigerte. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden entriss er sich und versuchte zu flüchten, wurde allerdings von den Einsatzkräften zu Boden gebracht. Hierbei leistete er massiven Widerstand und versuchte sich der Fixierung zu entziehen, während sein 15jähriger Begleiter versuchte ihn zu befreien, verletzt wurde niemand. Während des Vorfalls und des Transportes der Beiden zum Polizeirevier Freiburg-Nord sammelten sich über 100 Schaulustige um das Szenario, welche in Teilen versuchten die polizeilichen Maßnahmen zu stören und gegen welche auch teilweise Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt eingesetzt werden musste.

Das Geschehen auf dem Platz der Alten Synagoge beruhigte sich gegen 02:00 Uhr. Zurück blieben jede Menge Flaschen und Müll, die von den Feiernden zurück gelassen worden sind.

