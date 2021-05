Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Bewohnerin entdeckt Einbrecher

Freiburg (ots)

Bei der Tatausführung von einer Bewohnerin gestört wurde ein Einbrecher am 29.05.2021 in Herbolzheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Unbekannte um circa 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Hauptstraße und durchwühlte Schubladen und Schränke. Als eine Bewohnerin auf den Täter aufmerksam wurde und diesen ansprach, flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07641/582-200 zu melden.

oec

